محافظ الجيزة خلال جولة بشارع السودان: الرصيف للمشاة وليس للسيارات

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير بشارع السودان، بنطاق أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة، حيث شدد المحافظ على الشركة المسند لها أعمال التطوير بسرعة إنهاء أعمالها، وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مؤكدا على ضرورة المرور الدوري للتأكد من نسب التنفيذ.

كما تفقد المحافظ الحالة العامة للنظافة والاشغالات بشارع السودان، موجها بالتأكد من عدم انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة وتنفيذ القرار الصادر في هذا الشأن واتخاذ الاجراء القانوني حيال المخالف، إيمانا من أن الرصيف حق للمشاة.

وشدد محافظ الجيزة، على رفع المخلفات المتواجدة بالجزر الوسطى بشارع السودان، موجها مشرف قطاع النظافة بالشارع بالتأكد من رفع المخلفات أولا بأول.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة برفع كافة الإشغالات المتواجدة للمحال والمنشأت التجارية بشارع السودان بالتوازي مع أعمال التطوير الجارِ تنفيذها.

وأثناء المرور بنهاية شارع السودان في اتجاه جامعة القاهرة، ضبط المحافظ أعمال حفر بالطريق دون رد الشئ لأصله، وعلى الفور قطع جولته موجها رئيس حي الدقي برد الشئ لأصله وترميم طبقة الرصف بالطريق، لتسهيل الحركة المرورية.