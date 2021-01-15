منظمة الصحة: أهمية شمول حملات التطعيم ضد كورونا كل الدول خلال 100 يوم

شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على أهمية شمول حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» كل الدول خلال 100 يوم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إنه يريد رؤية حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام الـ100 المقبلة حتى تتسنى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعرضين لمخاطر أكبر في المقام الأول.

وقالت منظمة «الصحة العالمية»، إن تحور كورونا يتطلب أبحاثا سريعة ومكثفة، موضحة أن تحور الفيروس فرض على الجميع أساليب جديدة لمواجهته، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، عارضت «لجنة الطوارئ» في منظمة الصحة العالمية طلب شهادة تلقيح كشرط للسفر.

وقالت «لجنة الطوارئ»، في توصيات، إنه ما زال ثمة الكثير من الأمور الرئيسية غير المعروفة في ما يتعلق بفعالية اللقاحات على صعيد الحد من انتقال كورونا.

وأضافت اللجنة، أن اللقاحات متوافرة حالياً بكميات محدودة، مشيرة إلى أن إثبات التلقيح لا يجب أن يستثني تدابير صحية وقائية أخرى.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة ديدييه حسين، إن العالم في سباق مع كورونا الذي بدأ في التحول.

وأوضح حسين، في جنيف أن المتغيرات الجديدة تحتاج إلى بحث سريع ومكثف، مشيرا إلى أن الجميع مشلولون قليلا ومرتبكون قليلا.

وأضاف رئيس لجنة الطوارئ، أنه من الواضح أن مسألة السفر جوا وبرا وبحرا، ربما تحتاج إلى تنظيم أفضل.

من جانبها، قالت شركة «فايزر» الأمريكية، إن جرعات لقاحها المضاد لفيروس كروونا، التي كان ينتظرها الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجاري، ستسلم كما هو مقرر.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم بلغ 93.883.781، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2.010.108.