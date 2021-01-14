«الصحة العالمية»: العام الحالي ربما يكون الأقسى في وباء كورونا

قال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العام الحالي، والذي يعد العام الثاني لوباء كورونا قد يكون أكثر صعوبة من الأول، وأضاف رايان في بث مباشر على حساب المنظمة الأممية الرسمي على موقع «تويتر» أن العالم يدخل العام الثاني للوباء، وقد يكون الأمر أكثر صعوبة، بالنظر إلى ديناميكيات الانتشار وبعض المشاكل التي نراها، وشدد المسؤول في الصحة العالمية على أن البيانات التي تلقتها المنظمة خلال الأسبوعين الماضيين تشير إلى أن الإصابات بلغت الذروة مرة أخرى.

وقال رايان في هذا الصدد، إن نصف الكرة الأرضية الشمالي، خاصة أوروبا أمريكا الشمالية، يشهد عاصفة مثالية، لافتا إلى أن زيادة انتشار العدوى كانت نتيجة عوامل مثل الصقيع والزحام داخل المباني وانتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وأظهر إحصاء لوكالة «رويترز» أن أكثر من 91.7 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و969 ألف.

كورونا المتحور انتشر في 50 بلدا على الأقل

وأفادت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، بأن فيروس كورونا المتحور الذي ظهر في بريطانيا وجنوب إفريقيا انتشر في 50 بلدا على الأقل وسط عالم أغرقته موجة جديدة من الإصابات، في حين تعجز عمليات الإغلاق وحملات التلقيح عن احتواء الوباء، وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أيضًا إلى أن نوعًا آخر مثيرًا للقلق لفيروس كورونا المستجدّ رصد في اليابان قد يؤثر على الاستجابة المناعية ويحتاج إلى مزيد من التحقيق، وأوضحت المنظمة أنه كلما زاد انتشار فيروس سارس- كوف-2، زادت فرص تحوّره. المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.