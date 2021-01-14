«الصحة العالمية» تبدأ التحقيق في أسباب ظهور «كورونا» بالصين

بدأ فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية، أمس، التحقيق فى أسباب ظهور فيروس كورونا فى منشئه بمدينة ووهان الصينية، نهاية 2019، وجاء وصول الخبراء إلى ووهان بالتزامن مع تسجيل الصين أوّل حالة وفاة بـ«كوفيد-19» على أراضيها منذ 8 أشهر، وقالت لجنة الصحة الوطنية إن «حالة الوفاة سجّلت فى مقاطعة خوبى فى شمال البلاد»، وتحمل زيارة هؤلاء الخبراء حساسية شديدة بالنسبة لبكين، التى تبذل كل ما بوسعها لعدم تحميلها مسئولية تفشى فيروس أودى بحياة مليونى شخص تقريباً حول العالم.

بكين تمنع دخول 2 من خبراء المنظمة العالمية بسبب حملهما أجساماً مضادة للفيروس

ومنعت الصين دخول اثنين من أعضاء فريق منظمة الصحة العالمية بعدما أثبتت الفحوصات أنهما يحملان أجساماً مضادة لفيروس كورونا، وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن المسئولين الصينيين منعوا عالمين من الفريق من ركوب الطائرة المتوجّهة إلى مدينة ووهان فى وسط الصين بعد أن ثبتت إصابتهما بالأجسام المضادة فى اختبارات الأمصال الدموية أثناء العبور فى سنغافورة. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لى جيان، إنه «سيتم تنفيذ متطلبات مكافحة الوباء ذات الصلة بصرامة».

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اثنين من علماء الوفد المتوجّه إلى ووهان لا يزالان فى سنغافورة، ويستكملان اختبارات «كوفيد-19»، فيما وصل 13 عالماً إلى ووهان، وسيخضعون لحجر صحى لمدة أسبوعين، ولا تهدف مهمة المحققين إلى تحديد المسئولين عن تفشى الفيروس، بل إلى معرفة كيف انتقل من الخفاش إلى البشر، من أجل تجنّب ظهور وباء جديد.

رئيس «موديرنا»: الوباء أبدي

وسجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً لأكبر عدد وفيات فى يوم واحد، حسب جامعة «جونز هوبكنز»، حيث أُبلغ عن 4٫197 حالة وفاة، فيما قال الرئيس التنفيذى لشركة «موديرنا»، ستيفان بانسل، إن فيروس كورونا سيظل موجوداً للأبد.