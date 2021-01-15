ضابط بالمظلات للمصريين: جيش مصر قوي وقادر دائما.. كونوا مطمئنين

وجه العميد أركان حرب محمد سعد ضابط بسلاح المظلات، رسالة إلى الآباء والأمهات من المصريين، قائلًا إن جيش مصر بخير دائمًا، وهو قوي وقادر، وبالتالي يجب أن يكونوا مطمئنين، ناصحًا الشباب بالحب والإخلاص والانضباط، على أن يكون الحب لله والوطن والأسرة، ومن خلاله سيخلصون في عملهم وبالتالي يجب أن يجتهدوا وسيكرمهم الله.

من جهته، قال الرائد محمود صالح، ضابط بقوات المظلات، إن تشابك المظلات بها أكثر من منافسة، إذ حصلت قوات المظلات المصرية على المركز الخامس في بطولة العالم في التشابك الرباعي، إذ تخدم هذه المنافسة الرياضية القفز الحر العسكري في السيطرة على المظلة وقيادتها إلى المكان الذي سينفذ فيه القافز مهمته.

وأضاف صالح خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، أن قوات المظلات المصرية حققت رقمًا قياسيًا على مستوى الشرق الأوسط وهو 36 تشابك مظلات ماسة مكونة من 36 قافزا كلهم من دولة واحدة، لافتًا إلى أنه شارك في هذه القفزة.

وتابع، أن التشابك يكون عبارة عن شكل ماسة بترتيب معين والكل يمسك في مظلة الآخر، وشارك فردان مصريان ضمن تشكيلة ضمت أفضل 100 قافز على مستوى العالم ودخلا موسوعة جينيس.

وحول السباحة الأفقية بالمظلات «السقوط المائل»، قال العميد أركان حرب محمد سعد، إنه يمكن استخدام معدات الأكسجين عند الزيادة عن ارتفاع قدره 4 كم، ويمكن للقافز تأمين قفزته والتخطيط لمكانها، مشددًا على أن تحديد نقطة الخروج من الطائرة في حاجة إلى الكثير من الدراسات.

وحول القفز من الجو على المياه، قال المقدم أركان حرب إسلام لبيب إنه أحد أنواع القفز الحر، ويتم أثناء تنفيذ مهمة في منطقة مائية: «إذ ينزل بأجهزة الغطس الذي يكون القافز مجهزًا بها لكي ينزل مهمته، وعندما يصل إلى المياه فإنه يتخلص من المظلة».

وقال إن القفز بالمظلات يكون من مناطق منخفضة الضغط بطبقات الجو العليا، وبالتالي فإن الحالة الصحية للمقاتل الذي ينفذ القفزات يجب أن تكون في أعلى درجاتها، لأنه يتعرض أيضًا إلى ضغط مرتفع في الماء.