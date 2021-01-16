إزاي تنقل من وظيفتك وتحافظ على أقدميتك في ظل قانون الخدمة المدنية

قد يتساءل البعض عن إمكانية انتقاله من وظيفة إلى أخرى مع الحفاظ على أقدميته في قانون الخدمة المدنية، وهو ما أجاب عليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمن سلسة التوعية بقانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016.

ووفقا لفيديو توضيحي نشره الجهاز عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فإنه في حال أراد الموظف الانتقال من وظيفة في المجموعة النوعية للتنمية الإدارية إلى وظيفة أخرى في المجموعة النوعية للموارد البشرية، ولكن ما يمنعه هو الخوف من أن يفقد أقدميته، فإن قانون الخدمة المدنية أتاح النقل بين المجموعات النوعية مع الاحتفاظ بالأقدمية وذلك في حالة من اثنتين وهما:

- حالة النقل بين المجموعات النوعية التي تعمل بأكثر من مؤهل ويمكن توضيحها من خلال بطاقة وصف الوظيفة .

- ويمكن النقل بين مجموعات نوعية تتشابه وظائفها في الواجبات والمسؤوليات وهذه تكون وفقا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف والتي صدر بها قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019.

كما أكد الجهاز، أن النقل بين الوظائف يرجع لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية، وأن الجهاز يدرس الطلبات للتأكد من أن الشروط متوفرة وذلك قبل الموافقة على النقل.

الموافقة مبدئيا على تعديل قانون الخدمة المدنية

وفي أغسطس 2020، كانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السابق، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص علي جواز ندبهم ونقلهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة، مطالبين بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع المقبل لحسم بعض الأمور المتعلقة بمشروع القانون.