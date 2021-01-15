«لو مش موظف».. مميزات وشروط الحصول على قرض المهن الحرة من بنك مصر

يسعى الكثيرون للحصول على قرض نقدي، ولكن تجد بعض الفئات صعوبة في ذلك، خاصة ممن لا يمتلكون وظيفة حكومية، لذا يتسائل الكثير من أصحاب الأنشطة التجارية الحرة وأصحاب المحلات، حول كيفية الحصول على قرض يساعدهم على توسعة نشاطهم التجاري أو محالهم أو غيره ممن يحلمون به.

ولخدمة أصحاب المهن الحرة، خصص بنك مصر، لتلك الفئات الحصول على قرض شخصي بضمان البطاقة الضريبية لطالب القرض والسجل التجاري، وتصل قيمته إلى نصف مليون جنيه، إضافة إلى فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

تفاصيل قرض المهن الحرة

يقدم بنك مصر قرض المهن الحرة دون شرط وجود ضامن للعميل الراغب في الحصول على هذا القرض وبأقل مصاريف إدارية، لمن يرغبون في التمويل من أجل توسعة النشاط التجاري أو شراء شقة، أو لمن يريد الزواج، كما يتيح لك البنك الحصول على وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

مميزات قرض المهن الحرة من بنك مصر 2021

تصل قيمة القرض الذي ستحصل عليه من بنك مصر إلى نصف مليون جنيه.

تمتد فترة السداد لمدة تصل إلى 5 سنوات

تصل الفائدة إلى 17.5 % متناقصة سويًا.

شروط الحصول على قرض المهن الحرة من بنك مصر

يجب ألا يقل عمر العميل المتقدم للحصول على القرض عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 في نهاية مدة القرض.

يجب أن يكون الحد الأدنى لبدء النشاط عامًا واحدًا على الأقل.

يجب ألا يقل الحد الأدنى لصافى الدخل عن 2000 جنيه شهريًا.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض المهن الحرة من بنك مصر

عند التقدم للحصول على قرض المهن الحرة، يجب إحضار العديد من المستندات وهي كالتالي:

1- صورة بطاقة رقم قومي.

2- بيان بالدخل الشهري للمتقدم للحصول على قرض.

3- صورة من البطاقة الضريبية.

4- صورة من تصريح مزاولة المهنة.

5- إيصال مرافق «كهرباء أو مياه أو غاز» لم يمر عليه ثلاثة أشهر.

6- سجل تجاري حديث.