أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار في بنك مصر بعد خفضها

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من القروض الشخصية، والأوعية الادخارية، منها شهادات الادخار التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد منهم.

وترصد «الوطن» أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالدولار الأمريكي في بنك مصر 2021 بعد خفضها، وفئات الشهادات، وفقا لسياسة البنك المعلنة.

شهادات الادخار بالدولار الأمريكي

ـ شهادة الثبات الدولارية 3 سنوات عائد ثابت، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد ربع سنوي، معدل العائد 2.15%، فئة الشهادة 100دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة الثبات الدولارية 5 سنوات عائد ثابت، مدة الشهادة 5 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد ربع سنوي، معدل العائد 2.20%، فئة الشهادة 100دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة الادخار ذات العائد المتغير بالدولار الأمريكي، مدة الشهادة 3 سنوات، قابلة للتجديد، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 1.50% عائد متغير، فئة الشهادة 500 دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 3 سنوات بالدولار الأمريكي، مدة الشهادة 3 سنوات، غير قابلة للتجديد، يصرف العائد في نهاية المدة، معدل العائد 2.15% عائد مركب، فئة الشهادة 939 دولارا ومضاعفاتها.

ـ شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي، مدة الشهادة 5 سنوات، غير قابلة للتجديد، يصرف العائد في نهاية المدة، معدل العائد 2.20% عائد مركب، فئة الشهادة 897 دولارا ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي الدولارية لمدة سنة، مدة الشهادة سنة، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 2.10% ، فئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي الدولارية لمدة 3 سنوات، مدة الشهادة 3 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 2.15% ، فئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.

ـ شهادة بلادي الدولارية لمدة 5 سنوات، مدة الشهادة 5 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل، دورية صرف العائد نصف سنوي، معدل العائد 2.20% ، فئة الشهادة 100 دولار ومضاعفاتها.