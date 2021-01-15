مصري جديد يسقط ضحية لكورونا في الولايات المتحدة

توفي مواطن مصري يدعى إيهاب سامي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح محمد العالم الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأمريكي بواشنطن، أن المواطن المصري المتوفى أربعيني وتوفي بمدينة نيويورك في أحد الأحياء العربية بمقاطعة بروكلين.

وتوفي سامي بعد معاناة شديدة مع كورونا، حيث كان قد تم اكتشاف إصابته بعد شعوره بالأعراض الأولية ثم تأخرت الحالة بعد نقله لمستشفيات العزل بمدينة نيويورك.

وأعلن أحد المراكز الإسلامية وفاته تمهيدا لدفنه في المقابر التابعة للجالية الإسلامية تحت إشراف اتحاد المراكز الإسلامية.

وكانت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا حول العالم تجاوز 2 مليون شخص.

وأشارت الجامعة الامريكية في بيانات نشرت على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات يقدر بـ 93418238 إصابة حول العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».

وفي سياق متصل، قال خبراء إن العدد الحقيقي للوفيات من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، حيث يتم تضمين وفيات كورونا المؤكدة فقط في الإحصاءات، مما يعني أنه قد لا يتم تضمين الأشخاص الذين يموتون دون تشخيص قاطع.

وأوضح مدير معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن في «سياتل» الأمريكية، كريستوفر موراي، أن تحليل الوفيات الزائدة يشير إلى أنه قد لا يتم تسجيل ما يصل إلى 5 وفيات بكورونا.

وقال موراي، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن إجمالي الوفيات في المتوسط ​​أعلى بنسبة 20% من الوفيات المبلغ عنها، واشار مدير المعهد، إلى أن النسبة تختلف اختلافًا كبيرًا عبر البلدان المختلفة.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد من الوفيات في العالم، تليها البرازيل والهند والمكسيك.