«الصحة العالمية» تجيب عن أبرز المعلومات المغلوطة للقاح كورونا

أيام قليلة تفصلنا عن بدء عملية تطعيم الفئات المستحقة بلقاح فيروس كورونا المستجد «اللقاح الصيني»، وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات والحالات الشديدة وأصحاب الأمراض المزمنة.

وانتشرت الأحاديث عن اللقاح والمعلومات المغلوطة حول الأعراض الخطيرة التي تظهر بعد اللقاح، لذا يستعرض «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات المغلوطة عن لقاح كورونا والتي تمت الإجابة عليها من خلال منظمة الصحة العالمية.

لقاح فيروس كورونا لا يعمل مع التطورات الخاصة بالفيروس والسلالات الجديدة

- هناك سلالات ظهرت جديدة للفيروس السلالة بدأت للتو بالانتشار بين المجتمعات الأمريكية، وقد تكون أكثر انتقالا بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لما صرحت بيه الصحف العالمية، وقالت المنظمة إن تحور الفيروس أو ظهور سلالات جديدة لا تؤثر على فعالية اللقاحات التي تم اعتمادها للوقاية من فيروس كورونا.

لقاح فيروس كورونا يعمل على ارتفاع درجة الحرارة

- الأعراض الجانبية لأي لقاح تتمثل في احمرار وتصلب وحكة فى موضع التطعيم، وارتفاع بالحرارة، وصداع، وإرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل وهذه الأعراض بصورة عامة لا تتطلب علاج لأنها تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج لعلاج أو وصفة معينة.

يمكن الإصابة بالفيروس من خلال اللقاح

- هذا الكلام عار تماما من الصحة، لأن لقاح فيروس كورونا يعتمد على الجينوم الخاص بالفيروس، ولكن هناك لقاحات أخرى والتي تعتمد على مادة فيروسية يمكن أن تعرض الشخص للإصابة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121072 حالة حتى أمس.

ورفعت وزارة الصحة درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد لحظة بلحظة.

كما أطلقت وزارة الصحة عدد من المنصات علي مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على مستجدات الفيروس وتلقي كافة الاستفسارات من المواطنين بشأن الفيروس.