مفتي الجمهورية: وباء كورونا اختبار ينبغي أن يصحح مسارنا

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن وباء كورونا المستجد، الذي نزل بالناس، يعد بمثابة الاختبار لهم، حتى يعود الناس من جديد إلى القيم والرشد والعدالة، مؤكدا أن هذا الوباء ينبغي أن ينتهي بنا لتصحيح المسار مرة ثانية، فكون هذا الفيروس شيء لا يرى، وكوننا لا نعلم من أصيب به ومن لا، فهذا يشير إلى أن في الكون أسرار أخرى، ويجب أن نلتفت إلى أن قوة البشر مهما كانت، فهي قوة عاجزة تماما أمام فيروس لا يرى، ومن الممكن أن تكون الملعقة الصغيرة التي نأكل بها على حافتها فقط يوجد كمية من الفيروسات كافية لتغطية الأرض بكاملها.

قوة البشر مزعومة ولا قوة بدون الله

وأضاف «علام»، خلال لقائه اليوم الجمعة مع برنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، نحن أمام شيء خفي، يحتاج منا أن نتبصر في أنفسنا ونقول لها إن القوة التي نعتقدها في أنفسنا قوة مزعومة، وإنما المدد من الله سبحانه وتعالى فقط، ونحن نتبرأ من كل حول ومن كل قوة إلا لله سبحانه وتعالى.

وتابع: ينبغي أن يأخذنا هذا الوباء، إلى شكر الله على نعمه، والرجاء والطلب والدعاء لله سبحانه وتعالى، حتى يمنع عن العالم هذا الوباء.

العلم لا ينفصل عن الدين

وحول تعامل العالم الإسلامي مع هذا الوباء، وتأكيد البعض أن هذا الفيروس جند من جنود الله، ويجب أن نتعامل معه بالدعاء وليس بالطرق العلمية، يرد «علام»، أن أول آية قرآنية نزلت تؤكد أن الأمة الإسلامية هي أمة «اقرأ»، التي ترجح العلم، ولذلك نحن لا نفصل أبدا العلم عن الدين.