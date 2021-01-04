عاجل.. أول حكم بالإعدام في 2021.. إحالة 3 متهمين بقتل فلاح إلى مفتي الجمهورية

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بإحالة كلا من "أ.ع" 26 سنة، فلاح، و "ح.ا" 43 سنة، تاجر، و "ط.ع" 31 سنة، فلاح، إلى المفتى لأخذ رأيه في إعدام المتهمين، بتهمة قتل "ح.ا" فلاح عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وقضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف كامل محمد رئيس الدائرة، وبعضوية المستشار محمد إبراهيم عبد الصمد، والمستشار ميسرة الدسوقى عبد الفتاح، والمستشار فوزى مصطفى حسن، يحكمها بعد الإطلاع علي أوراق القضية وسماع شهادة الجميع والإطمئنان لحكم الإعدام.

تعود تفاصيل الواقعة، إلي قيام المتهمين الثلاثة بقتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهم مستخدمين سلاحا ناريا، حيث لقي "ح.ا" مصرعه في الحال، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وحبس المتهمين، ثم أحالت النيابة القضية إلي محكمة الجنايات.

ويعد حكم الإعدام هو الأول منذ بداية العام الميلادي الجديد 2021.