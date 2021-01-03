محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال، بعد شكوى الأهالي من بطء أعمال التطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتورة نهى عبدالعزيز ممثل عن جهاز التنسيق الحضري، والمهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي، ومحمد فوزي مدير المكتب الفني، وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة.

وعرض مدير التطوير الحضري، عناصر التطوير على المحافظ، والتي تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة، وتجديد كل عناصره، مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات، والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

ووجه المحافظ، بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة تنفيذ الشركة للأعمال على الوجه الأكمل، وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

كما تفقد عينات المقاعد المصنوعة من الرخام وأشكال الأعمدة الديكورية، موجها بعمل رمبات لذوي الاحتياجات الخاصة بامتداد الكورنيش، وأيضا أمام مداخل مسجد ناصر.

كما وجه بتوزيع ألوان الانترلوك على امتداد الكونيش، وذلك لاختيار المناسب منها، لتعميمه بكورنيش النيل، مشددا على ضرورة عدم تأثير الأعمال الجارية على راحة المواطنين.

يذكر أنه جرى عقد اجتماع تنسيقي لعرض الرسومات التصميمية والتخطيطية الخاصة بالمشروع ومراجعة كل أعمال التشجير بما يتناسب مع حجم هذا المشروع، وقد وجه الهجان بضرورة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، وأن يتم زيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار كبيرة لاستكمال المظهر الجمالي للمشروع.

ويذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كم داخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه، كما أن كل الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي جرى إعداده بتوجيهات من السيد المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.