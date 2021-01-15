أول مشروع قانون بالبرلمان الجديد.. معاش يخدم 60 مليون مصري

أعلن أيمن محسب عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون جديد حول أوضاع العمالة غير المنتظمة في، مصر لافتا إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو عمل معاش للعمالة غير المنتظمة بقصد تحسين أوضاع معيشتهم.

وقال محسب، إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في هذا الصدد لافتا إلى أنه سيناقش آلية توفير ميزانية خاصة لمعاش جديد يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، وأن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في مصر في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب تفشي الأمراض والأوبئة.

وأكد أنه سيطالب بعقد جلسات استماع لسماع الآراء المختلفة حول ماهية القانون الجديد بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة الاجتماعية وترفع من مستوى معيشة المواطنين.