8 معلومات عن خريطة تعقيم المصالح الحكومية في مطروح

فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة جائحة كورونا فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وضعت محافظة مطروح خطة لرش المصالح الحكومية وتعقيمها وتنفيذ بعض البرامج الأخرى للحد من العدوى والوقاية من الفيروس.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجه بتكثيف جهود أعمال التطهير والتعقيم لتشمل جميع المصالح الحكومية والأسواق وأماكن التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية، التى تتخذها محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه «شعيب» باستمرار تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا فى مناطق العزبة السنوسية والعزبة السودانية، وذلك بالتنسيق مع فرق الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، وأكد على تطهير السيارات المقبلة للعاصمة مرسى مطروح، وأتوبيسات مشروع نقل الركاب، ومواصلة حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا فى شوارع الأحياء السكنية والعزب بالإضافة إلى رش مقالب القمامة في الفترة المسائية، ومتابعة غرفة عمليات مجالس المدن والتى تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.

وتنشر «الوطن»، 8 معلومات حول خريطة تعقيم المصالح الحكومية على مستوى محافظة مطروح، تنفذها فرق مدربة من مجلس مدينة مرسى مطروح بالاشتراك مع عناصر من المنطقة الغربية العسكرية، والتى بدأت فى تنفيذها للحفاظ على الصحة العامة فى المنشآت الحكومية.

- تعقيم مبنى ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح.

- رش مبني مديرية التضامن الإجتماعي بمطروح.

- تطهير ديوان عام محافظة مطروح.

- تطهير إدارة المرور والصالات التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

- تكثيف أعمال التعقيم اليومي لأماكن تجمعات المواطنين فى الأسواق العامة والحضارية فى مدن مرسى مطروح والضبعة وسيدى برانى.

- تعقيم مكاتب البريد والسنترالات على مستوى المحافظة فى المدن الثمانية.

- رش المواقف العامة فى مطروح بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة.

- مشاركة فريق جمعية الكشافة البحرية في تطهير عدد من المساجد ضمن خطة تم اعدادها بالتعاون مع مديرية الأوقاف، والتى انطلقت من مسجد التنعيم من أكبر وأشهر المساجد فى مرسى مطروح.