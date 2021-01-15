طبيب صدر بالصين: الحياة عادت لطبيعتها في ووهان

قال الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية بمدينة ووهان الصينية، إن فريق المحققين الخاص بمنظمة الصحة العالمية قد وصل إلى الصين، ومكون من 15 شخصا، وصل منهم 13 فقط، ومنع اثنين من الدخول لوجود أجسام مضادة تثبت إصابتهم بفيروس كورونا في مرحلة مبكرة، ومؤخرا ثبت عدم إصابة أحد الموقوفين، فيما سيمنع الثاني من الدخول.

صرامة

وأضاف «الوعري»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن القرارات موضوعة بصرامة على العائدين إلى الصين ويجري فحصهم عبر طريقتين، الأولى تخص الأجسام المضادة في الدم، والثانية بتحليل الـPCR، حيث يسمح لهم بالدخول ولكن مع خضوعهم للعزل مدة 14 يوما.

الصين منفتحة على التحقيق

وأوضح أن الفريق الخاص بمنظمة الصحة العالمية قام بمناقشة خطته في التحقيق الخاص بفيروس كورونا من مدينة ووهان وزيارة المعاهد البحثية والمستشفيات وسوق الأسماك للمواد البحرية، الذي ظهر فيه البؤرة الخاصة بالفيروس، كما أن الصين منفتحه تماما على هذا التحقيق لأنها تريد معرفه من أين نشأ الفيروس وأي حيوان قام بتحويره ليصل للإنسان.

اتهام الصين

وأكد أن هناك دراسة من الهند أثبتت أن الفيروس انتشر في سبتمبر من عام 2019 في كلا من إيطاليا والهند، وهو قبل ظهور الفيروس في مدينة ووهان، والجميع اتهم الصين بأنها تأخرت وأخفت المعلومات الخاصة بالفيروس، بالرغم أن بريطانيا أخفت شأن تحور الفيروس وقاموا بإخفاء التحور طيلة 3 أشهر، ولم تعلن عنه بريطانيا إلا مؤخرا قبل 15 يوما.

عزل المدن

وأشار إلى ظهور عدة بؤر لفيروس كورونا في الصين بالقرب من بكين وروسيا، وتم عزل المدن بأكملها هناك، وسجلت حالة وفاة لسيدة جراء إصابتها بالفيروس، وفي مدينة ووهان فالحياة طبيعية بنسبة 100%، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.

وتابع: «في توقعاتي لن تكون هناك حالات إصابة بالفيروس في الصين كما ظهرت في بداية العام الماضي، حيث اكتسب المواطنون والأطباء الخبرة على حد سواء والجميع ملتزمون بالإجراءات الوقائية الخاصة بالفيروس».