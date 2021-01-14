صدور «بيت الكراهية» في الصين

صدرت الترجمة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للروائي السوري محمد برهان، عن وزارة الثقافة والسياحة في دولة الصين، وذلك في إطار مشروع تبادل الترجمة والنشر بين حكومة الصين وجامعة الدول العربية.

وحصلت الرواية التي صدرت في العام 2016 عن دار فضاءات الأردنية على تقييم الامتياز من قبل لجنة التقييم والخبراء المشرفة على المشروع.

وأعربت تشيه يانغ مديرة التسويق في دار إنتركونتيننتال الصينية الحكومية، التي تولت نشر العمل، عن سعادتها بتواصل مشروع التبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي، مؤكدة أنّه أحد أهم المشاريع الثقافية الدولية التي تنفذها دار إنتركونتننتال الصينية.

وأشارت إلى أنّ الجهد الذي يتم بذله لترجمة ونشر الأعمال العربية المتميزة لتصبح في متناول القارئ الصيني، يشير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الصين للتعرف على الثقافة العربية، ومد جسور التواصل بين الثقافتين.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنّ التقييم الذي حصلت عليه ترجمة رواية «بيت الكراهية»، إنما يشير إلى العناية التي تبذلها الدار في انتقاء ما يتم تبنيه ونشره للقارئ الصيني.

من جانبه، أعرب الشاعر جهاد أبوحشيش مدير دار فضاءات، عن سعادته العميقة بترجمة واحد من أعمال الدار ونشره في الصين، مؤكدا أنّ ذلك إنّما يعزز قيم التواصل الثقافي والإنساني الذي تحاول الدار وضعه نصب عينيها على الدوام، موضحا أنّ المباحثات متواصلة مع الصين لترجمة ونشر مزيد من إنتاجات الدار.

يذكر أنّ رواية «بيت الكراهية» واحدة من 3 أعمال روائية للروائي محمد برهان بعد روايتي «كاهن الخطيئة» و«عطار القلوب» والخامسة في مجمل أعماله الأدبية التي تضم إضافة إلى الروايات الثلاث كتابيه «نصوص ناقصة» و«مذاق الخفة».

تدور أحداث الرواية في بيت غرناطي تكتشفه حديثا الحكومة الإسبانية، وتستدعي إليه باحثين عرب ويهود وإسبانيين، لدراسة 18 مخطوطا عثر عليها في البيت.