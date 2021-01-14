عاجل.. الصين تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا لأول مرة منذ 8 شهور

أعلنت الصين تسجّل أول حالة وفاة بسبب كورونا منذ 8 أشهر، وذلك حسبما أفادت فضائية الشرق في نبأ عاجل لها، وذلك بعدما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس الأربعاء عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 107 حالات بعدوى محلية خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87 ألفاً و706 حالات، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند أربعة آلاف و634 شخصًا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أن الإصابات المحلية تم تسجيلها بواقع 90 حالة في مقاطعة خبي بشمال الصين، و16 في مقاطعة هيلونغجيانج، وحالة واحدة في مقاطعة شانشي، فيما تم تسجيل ثماني إصابات وافدة من الخارج ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى أربعة آلاف و451 حالة غادر منها أربعة آلاف و165 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

كما تم أول أمس تسجيل 38 حالة جديدة بدون أعراض بينها ثلاث حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 556 حالة منها 256 وافدة من الخارج.

الصحة العالمية ترسل وفد للصين للتحقيق في مصدر كورونا

وبعد أكثر من عام من اكتشاف فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية فى ديسمبر 2019، يتوجه فريق منظمة الصحة العالمية المنوط به التحقيق فى منشأ فيروس كورونا في الصين، الخميس القادم، وذلك بعد عرقلة الصين دخول الفريق الأسبوع الماضي ورفضها على مدار العام الماضي الاتهام بأنها أصل الفيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الاثنين الماضي أن خبراء من منظمة الصحة العالمية سيبدأون زيارة ميدانية إلى الصين اليوم الخميس للتحقيق في منشأ فيروس كورونا المستجد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت نهاية 2020 عن تشكيل فريق محققين للذهاب للصين مكون من عشرة علماء، لمحاولة إيجاد مصدر الفيروس ومعرفة كيفية انتقاله إلى الإنسان.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في 5 يناير الجارى، أن فريق المنظمة المكلف بالتحقيق في مصدر جائحة كورونا في الصين في طريقه إلى بكين لكنّه لم يحصل بعد من السلطات الصينية على التصاريح اللازمة، معربا عن خيبة أمله، قائلا: «تم تبلغينا أن المسؤولين الصينيين لم ينجزوا التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين».