ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 94 مليون حالة

نشر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حالة من الخوف على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة «ووهان» الصينية، في أواخر عام 2019، وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم، إلى94.031.179 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 2.012.463 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 67.181.350حالة.

ولم تسلم بلاد الشام والعراق، من الفيروس، والذي انتشر سريعا في هذه الدول. وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، تسجيل 6154 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى243286 إصابة.

وأوصحت الصحة اللبنانية، في بيان، أنه تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1825 حالة.

من جانبه، أعلن عضو لجنة الصحة البرلمانية في لبنان النائب علي المقداد ظهور طفرة جديدة من كورونا في البلاد، تكمن خطورتها في أنها أسرع انتشارا.

وأقر البرلمان اللبناني، أمس الجمعة، قانونا خاصا باستخدام المنتجات الطبية في حالات الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب للحصول على لقاحات كورونا جديدة.

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، إنه من الضروري، التكاتف المجتمعي وأن يتحلى اللبنانيون بالصبر إزاء تداعيات الإغلاق الشامل للبلاد حتى تمر مرحلة انتشار كورونا الصعبة بأقل عدد من الإصابات، .

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس الجمعة، تسجيل 27 وفاة و822 إصابة جديدة بكورونا و1646 حالة تعافٍ في المحافظات الفلسطينية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، ارتفع إلى 354 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 9218.

14 وفاة جديدة في الأردن

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 14 وفاة جراء الإصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 4121 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأشارت الصحة الأردنية، في موجز إعلامي مشترك مع رئاسة الوزراء إلى تسجيل 808 إصابات بكورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 312851 إصابة.

وأوضحت الوزارة الأردنية، أنه تم تسجيل 903 حالات شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس في الأردن إلى 295705 حالات.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت أمس الأول الخميس، تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 70 حالة ووفاة 10 حالات.

العراق يسجل 805 إصابات جديدة بكورونا.. واحتواء بؤرة إصابة بـ«انفلونزا الطيور»

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 805 إصابات جديدة بكورونا، مشيرة إلى وفاة 10 حالات، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وأوضحت الصحة العراقية، أن 1530 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا، فيما نفت الوزارة، تعطيل الدوام بمحافظة النجف بسبب ظهور السلالة الجديدة للفيروس.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، احتواء بؤرة الإصابة بمرض انفلونزا الطيور«H5N5» في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، والسيطرة عليها.

وكان محافظ «صلاح الدين» عمار جبر خليل، أعلن فغي وقت سابق، إصابة 60 ألف دجاجة في قضاء سامراء بفيروس إنفلونزا الطيور، محذرا من تحوله إلى «H5N1» الذي قد ينتقل بين البشر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.