«علام»: أغلقنا المساجد بقرار من «الصحة» خلال الموجة الأولى من كورونا

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن مسألة غلق المساجد لمواجهة الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم الاعتماد فيها على المتخصصين من وزارة الصحة المصرية، ورؤيتها لهذا الوباء، فكلامها هو الأساس في الأمر، وهي الجهة الوحيدة التي كانت منوطة بتحديد ما إذا كان هذا الفيروس يحل خطرا على المصليين بالمساجد أم لا، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الأمور العلمية، المتعلقة بمسح للواقع، لابد أن نلجأ إلى المتخصصين، ولهذا كانت هناك الفتوى بغلق المساجد، والتي شاركنا بها مع وزارة الأوقاف المصرية، ومع المعنيين بالأمر، بعد دراسة عميقة من وزارة الصحة والجهات المسؤولة.

المفتي: الشريعة الإسلامية جاءت لمواجهة حالات الإنسان بكل جوانبها

وأضاف «علام»، خلال لقائه اليوم الجمعة، مع برنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الشريعة الإسلامية جاءت لمواجهة حالات الإنسان بكل جوانبها، في حالة الاضطرار والاختيار، وفي كل حالة كان عليها الإنسان، فالشريعة الإسلامية ممكن أن تأخذ بيده، وفق فهمنا لتلك الشريعة، لكنها تحتاج إلى عقل مدرب ومؤهل ورشيد، يستطيع أن يواجه الواقع بمنطلقات علمية ورصينة مبنية على مناهج علمية وليست على الهوى.

المفتي: أنشأنا منصة هداية لنشر الفكر المستنير والفهم الرشيد للشريعة الإسلامية

وأوضح مفتي الديار المصرية، في طور تكوين العقل العلمي وإيجاد ثقافة لدى المجتمع، والبعد عن الثقافات الوافدة، فدار الإفتاء أنشأت منصة «هداية»، وهي منصة علمية قامت ببث أكثر من 3 آلاف ساعة حتى الآن، بالإضافة إلى قيامها بدورات تدريبية، في الثقافة العامة الإفتائية، بغرض تفكيك الفكر المتطرف.

وأعلن «علام»، أن تلك المنصلة تُعول عليها دار الإفتاء كثيرا، لأنها ستكون المنبر الآمن، الذي تسقى منه الفكر المستنير والسديد، والفهم الرشيد للشريعة الإسلامية.