صلاح عبدالله عن «الجيار»: «عمري ما شوفته بيتكلم عن حد بطريقة وحشة»

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه كان يتواصل بشكل مستمر ودائم مع الفنان الراحل هادي الجيار وزوجته للاطمئنان عليه وعلى صحته: «مكنتش بحب أرهق هادي في الكلام، وعمري ما شوفته بيتكلم عن حد بكلام وحش أو بطريقة مش لطيفة».

عبدالله: «الجيار» كان يحزن للأشخاص الذين لا يجدوا عملا في مجال التمثيل

وأضاف «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن «الجيار» كان دائما ما يحزن للأشخاص الذين لا يجدوا عملا في مجال التمثيل خلال الفترة الماضية.

وأوضح، أن لقاءه الأول مع الفنان الراحل قال له الأخير: «أنت جامد أوي في المسرح، ولكن أعطي للدراما والسينما حقهم»، ومنذ ذلك الحين وهو ملتزم بنصيحه «الجيار» له في مسيرته الفنية.

صديق الفنان «الجيار»: صداقتي معه استمرت طيله 25 سنة

من جانبه، قال الكاتب الدكتور علاء عبدالنعيم، أحد أصدقاء الفنان الراحل هادي الجيار، إن الفنان الراحل كان أخا له بكل ما تحمل الكلمة من معني: «مكنش صديق عادي، وصداقتي معه استمرت طيله 25 سنة، ومنذ اللحظة الأولي حسيت أني قابلت إنسان شبهي، وبقينا أصدقاء».

عبدالنعيم: كان عنده غيره إيجابيه تجاه نجاح الأخرين

وأضاف «عبدالنعيم»، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أنه وعلى المستوى الإنساني فكان الراحل يستحق قدر أكبر من النجومية بالرغم من النجاح الذي وصل إليه، كما أنه «سهل ممتنع» وبسيط ومتصالح مع ذاته: «كان عنده غيره إيجابية تجاه نجاح الأخرين، وكان دايما بيسعي للتحسن في أعماله الفنية».

وتابع، أنه شخصيا كان يقوم بنقل تدريبات الأداء للفنان الراحل حتى يصل لأعلي مستوى من الأداء الدرامي والتمثيلي قبل وقوفه أمام الكاميرا: «كان بياخد رأيي في أي عمل داخله، وهو من جيل جمع بين موهبة عالية وقلب هاوي».