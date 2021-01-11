أشرف زكي يكشف جوانب إنسانية في حياة هادي الجيار: كان يمتلك قلبا دافئا

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن هادي الجيار يستحق الكثير والكثير، لأنه نموذج لفنان من جيل العظماء، أثرى الشاشة الفضية والذهبية والإذاعة والمسرح وكل المجالات بالعديد من الأعمال، بجانب رحلته كإنسان ونقابي «خدم المهنة وزملاؤه»، فقد كان صديقا ومحبا للجميع، مؤكدا أنه كان يمتلك قلبا دافئا، ويسأل عن زملاؤه جميعا، حتى آخر لحظة.

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأحد، مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، «فقدنا الأخ الكبير برحيل الفنان هادي الجيار».

زكي: حالة هادي الجيار تدهورت بعد 4 أيام من دخوله المستشفى

وعن تفاصيل الأيام الأخيرة للفنان الراحل وحالته الصحية، صرح نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الراحل كان قد خضع منذ فترة طويلة لعملية قلب مفتوح، وكان يعاني من بعض المشاكل الصحية الأخرى، وخلال أيامه الأخيرة كان قد أصيب بفيروس كورونا، فدخل المستشفى لتلقي العلاج وسط تواجد من كافة أفردا عائلته وأسرته وأولاده إلى جواره، «ومفيش ففي خلال 4 أيام أو 5 بالكتير، الحالة وصلت لمراحل مش كويسة، وتوفى».

وأشار إلى أن الفنان الراحل والفنانين العظماء، الذين فقدناهم خلال السنوات الأخيرة، لن يُعوضوا، وعزائنا أن الفنان لا يموت لأن أعماله متواجدة وتُعرض دائما، ونحن كنقابة «مش ملاحقين على تكريم المتوفين، فكل يوم بنتلقى خبر في عزيز وفي رمز من الرموز».

أشرف زكي: سنكرم فنانينا العظماء في الوقت المناسب

وكشف إلى أن ذلك لن يمنع من تنظيم تكريم يليق بكل هؤلاء العظماء، «وأنا أثق بأن الدولة، لن تتأخر في ذلك، سواء من خلال وزارة الثقافة أو النقابة، يحث الناس دي تأخذ حقها الذي يليق بهم».

وكان الفنان هادي الجيار، تُوفى صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورنا المستجد.

وعن الأزمة الأخيرة بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، وعد «زكي» بأن مثل تلك الأزمات لن تتكرر مرة أخرى بين الفنانين.