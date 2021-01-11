أحمد عبدالعزيز ناعيا هادي الجيار: «عشره طويلة وتشرفت بالعمل معه»

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إنه يعزي نفسه ويعزي الجمهور في مصر والوطن العربي وزملاءه بالوسط الفني كاملا، في وفاة الفنان هادي الجيار، الذي يعتبر فنانا وإنسانا كبيرا، مؤكدا أن الفنان الراحل كان اهتمامه الأول منصب على عمله وفنه، ولم يكن يهتم بأي شيء آخر، حيث كان يصب كل جهده في العمل الذي يقدمه، وكان يختار كل أدواره بعناية شديدة، لافتا إلى أنه «كان عشره طويلة وتشرفت بالعمل معاه».

أحمد عبدالعزيز: اشتركت مع هادي الجيار في بطولة أكثر من مسلسل

وأضاف «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الأحد، مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، «أنا كان ليا الشرف، أننا اشتركنا أنا وهو في أكثر من عمل فني»، كان من بينهم مسلسل «المال والبنون»، «سوق العصر»، «السيرة الهلالية»، «ملاعيب شيحة»، وأعمال أخرى كثيرة.

أحمد عبدالعزيز: هادي الجيار كان بيكملني في التليفون نناقش شخصياتنا سوا

وأوضح عبدالعزيز أن في كل تلك الأعمال كان يحرص الفنان الراحل على أن يتحدث معه في التليفون، «ويقولي جالك العمل الفلاني أقوله أه، فيقولي أنا جالي وهشترك فيه بتلك الشخصية»، ونبدأ في مناقشة الشخصيات وعلاقتهم ببعض، خصوصا أن أكثر الأعمال التي قدمتها مع الراحل كان دائما ما يكون هناك علاقة وثيقة بين شخصيتهما في العمل.

أحمد عبدالعزيز: لمست بـ هادي الجيار ما لم أجده بفنانين كثر

وأشار إلى أنه كان يلمس بالفنان الراحل، ما لا يلمسه في كثير من الفنانين، وبالأخص صفة الإخلاص والاهتمام والاجتهاد الكبير بالعمل الذي يقدمه,

وأكمل: أما على المستوى الإنساني، فقد كان إنسانا جميلا، هادي فعلا وخيِّر ومهذب مع الكبير والصغير، «عشرة طويلة وتشرفت بالعمل معاه»، وطوال كل هذه الفترة كنت أزداد حب لفه كفنان وإنسان.

أحمد عبدالعزيز: تحدثت مع هادي الجيار قبل رحيله بأسبوعين

وكشف «عبدالعزيز»، أنه تحدث مع الفنان الراحل، قبل أسبوعين ليطمئن عليه من الأزمة الصحية التي ألمت به، «وقتها قولتله خلي بالك من نفسك ومتخرجشي، أحنا ناس كبار سن، وبهزر معاه».

وأكد أنه منذ معرفة خبر وفاته وحتى الآن، وهو في حالة حزن حقيقي على أخ وصديق عزيز وفنان كبير فقدناه، في مصر.