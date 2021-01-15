«بايدن»: الحرس الوطني سيكون له دور في توزيع لقاحات كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الحرس الوطني سيكون له دور في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشير إلى المشاركة مع الصيدليات في عملية تلقيح الأمريكيين.

وأوضح بايدن، أنه في الشهر الأول من ولايته والتي ستبدأ رسميا في 20 يناير الجاري، سيكون هناك 100 مركز لمنح اللقاحات لمئات الأمريكيين.

وتوقع الرئيس الأمريكي المنتخب، شتاء صعبا نتيجة استمرار تفشي كورونا، مضيفا أن اللقاح سيصبح متاحا وسيصل للأشخاص الذين يحتاجونه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار بايدن، إلى أن السياسات التي ستتبعها الإدارة الأمريكية الجديدة، ستستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها عندما يتعلق الأمر بأعداد إصابات كورونا.

وتابع بايدن قائلا إن إدارته ستقوم بالتنسيق مع حكام الولايات لتوزيع اللقاحات على الفئات الأكثر أولوية.

وكان بايدن، قال في وقت سابق، إن إدارته ستتيح تقديم اللقاح لعدد أكبر من الأمريكيين عبر توفير مراكز لتقديم الجرعات وحشد مزيد من الطواقم الطبية.

مسؤولة روسية: انطلاق التطعيم الجماعي ضد «كورونا» في 18 يناير الجاريوفي روسيا، أعلنت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن حملة التطعيم الجماعي ضد كورونا ستنطلق في البلاد اعتبارا من 18 يناير الجاري، بعد اقتصارها على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة.

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، 55761 إصابة جديدة بكورونا، و1280 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 40197 إصابة جديدة كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى 2252164.

وأشارت الوزارة الإسبانية، إلى تسجيل 235 حالة وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجنمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 53314.

وكانت خبيرة الأوبئة الأمريكية، المسؤولة في منظمة «الصحة العالمية»، ماريا فان كيركوف، قالت في وقت سابق، إن العالم قد لا يجد أبدا المريض صفر الذي أصيب بكورونا في بحثه عن منشأ الفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.