انفجار يهز مناطق نفوذ ميليشيات موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن انفجارا هز منطقة الميادين الواقعة بريف دير الزور الشرقي، الخاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران، مساء اليوم، موضحًا أنه لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجار الذي جرى في «قرية الطيبة» قرب مدينة «الميادين»، مشيرًا إلى تدمير محال تجارية، بالإضافة لتضرر منزل.

وأضافت مصادر لـ«المرصد السوري»، أن المنزل المتضرر كان تنظيم «داعش» الإرهابي، استولى عليه إبان سيطرته على المنطقة وحوله إلى مركز تصنيع عبوات ناسفة وألغام.

وتزامن الانفجار مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة أيضًا في أجواء المنطقة.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إلى أن الانفجارات العنيفة التي هزت مناطق في ريف دير الزور الشرقي مساء اليوم، ناجمة عن تدريبات عسكرية، تجريها قوات «التحالف الدولي» برفقة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم «قسد» قرب حقل كونيكو للغاز شرقي دير الزور، حيث يتم استخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وقتل عنصريين اثنيين من «قسد» وأصيب 5 آخرون في هجومين منفصلين بريف دير الزور.

بينما قالت مصادر محلية لوكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، إن قياديًا من «قسد» ومرافقه قتلا في إطلاق الرصاص على السيارة التي يستقلانها قرب نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.

كما أصيب 5 عناصر تابعين لقوات «سوريا الديمقراطية»، جراء استهداف حاجز تابع لهم برصاص اسلحة رشاشة في محيط بلدة «أبو حمام» شرق دير الزور.

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش السوري، أن القوات الإسرائيلية شنت عدوانا على «دير الزور» ومنطقة «البوكمال» شرق البلاد.

سياسيا، أشار وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكيش، إلى أن المشاكل التي تعاني منها بلاده يتحمل مسؤوليتها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بسبب سياساته الداعمة للإرهابيين، وخاصة في سوريا.