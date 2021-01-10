منير مكرم وفتوح أحمد أول حضور جنازة الفنان هادي الجيار

وصل قبل قليل عدد من نجوم الفن لأداء صلاة الجنازة على الفنان هادي الجيار، الذي توفي صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص على الحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم: منير مكرم وفتوح أحمد، والفنان حسن العدل، هشام ماجد.

ومن جانبه، نعى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الفنان هادي الجيار، حيث حرص على الحضور خلال الساعات الأولى لأداء صلاة الجنازة قبل تشييع حثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدبنة 6 أكتوبر.

وقال «زكي» لـ«الوطن»: «مصر كلها زعلانة على هادي الجيار، وكريم عبد العزيز كان بيبكي الصبح علشان كان بيصور معاه من كذا يوم مسلسل الاختيار 2» .

وقد أجري الجيار عملية قلب مفتوح خلال الأشهر الماضية، وهذا زاد من ضعف مناعته بشكل كبير.

وكانت آخر أعمال هادي الجيار مشاركته في بطولة «فلانتينو» مع الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

ولم يتم استكمال مشاهده بمسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.