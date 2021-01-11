شريف منير: الكمامة هي السلاح الأول ضد كورونا

قال الفنان شريف منير، إن الكمامة هي السلاح الأول وأهم شىء، بجانب عدم النزول إلى الشارع دون أسباب، مؤكدا أن الوسط الفني فقد العديد من الشخصيات الغالية خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن الفنان هادي الجيار خسارة كبيرة جدا للوسط الفني، قائلا: اشتركت معه في عملين هما "برا الدنيا" و"الزيبق" مع الفنان كريم عبدالعزيز، وكانا ناجحين جدا واسمه كان هادي وهو شخصية هادئة بالفعل.

هادي الجيار كان هادئا وطيبا ولا يشكو من أي شيء

وأضاف «منير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفنان هادي الجيار كان هادئا جدا ولا يشتكي من أي شيء، كما أنه كان محترما جدا في جميع تعاملاته مع الجميع، وخلال اشتراكه في مسرحية "مدرسة المشاغبين" نجده بأنه ليس طالبا مشاغبا، وكان هادي وطيب وبشوش وحبوب.

على المواطنين الحرص على الرياضة

وفي سياق آخر، دعا شريف منير المواطنين للحرص على الالتزام بالإجراءات الصحية والاستهانة بفيروس كورونا، قائلا: "أوصي الناس اللي تقدر تلعب رياضة، صدقوني الرياضة مع أكل الخضار والفواكهة بقدر الإمكان بيساعد على المقاومة، وياريت الزملاء اللي ورا الكامير يلبسوا كمامة وغسل الأيدين علطول، بعض السيناريوهات الإلهية ربنا ساعات بيعمل حاجة إحنا منتوقعهاش تلاقي الموضوع انتهى وخلص".

وكان الفنان هادي الجيار، تُوفى صباح أمس الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر أعمال هادي الجيار مشاركته في بطولة «فلانتينو» مع الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وقد حرص على الحضور مراسم الدفن عدد من نجوم الفن منهم، أشرف زكي وفتوح أحمد ومصطفى حجاج ومنير مكرم، ومحمد رياض.