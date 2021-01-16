إجمالي إصابات كورونا في المغرب 457 ألف حالة.. و6 وفيات في لبيبا

واصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تفشيه على مستوى العالم، وبلغت إصاباته منذ ظهوره الأول بوسط الصين في أواخر العالم قبل الماضي، 94.144.763 حالة، فيما لم تسلم منطقة المغرب العربي من الفيروس الذي أودى بحياة 2.014.417 حول العالم.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: «موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا».

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الجمعة، تسجيل 1291 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 457625 حالة.

وأشارت الصحة المغربية، في بيان، إلى تسجيل 34 وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 7888.

وأضافت الوزارة المغربية، أنه تم تسجيل 1409 حالات شفاء، لترتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى432576.

وفي الجزائر، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة كورونا، الدكتور جمال فورار، أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 254 حالة إصابة بكورونا، موضحا في مؤتمر صحفي، أن الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 103381حالة.

وأضاف فورار، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات بكورونا إلى 2827 حالة.

وأشار المتحدث باسم اللجنة الوطنية، إلى تسجيل شفاء 196 حالة من الفيروس، لترتفع حصلية التعافي من كورونا في الجزائر إلى 70188 حالة.

وفي ليبيا، قال «المركز الوطني لمكافحة الأمراض»، إنه تم تسجيل 583 حالة إصابة بالفيروس، مشيرا إلى تسجيل 6 حالات وفاة جراء الإأصابة بكورونا.

وأوضح المركز الليبي، أنه تم تسجيل 823 حالة شفاء من كورونا، وفقا لما ذكرته بوابة «أفريقيا» الإخبارية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في تونس إلى 175065 إصابة

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 4170 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 175065 إصابة منذ مارس الماضي، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصاباة بالفيروس إلى 5528 وفاة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وخيم الصمت والهدوء التام على شوارع تونس العاصمة، عقب قرار فرض الحجر الصحي الشامل في كامل الولايات التونسية لمدة 4 أيام بدءا من أمس الأول الخميس، وتطبيق حظر التجول من الرابعة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة صباحا

وكانت وزارة الصحة الموريتانية، أعلنت أمس الأول الخميس تسجيل 99 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة 214 حالة شفاء، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء.