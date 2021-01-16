فتح وحماس ترحبان بموعد إجراء الانتخابات العامة في فلسطين

رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واعتبرته تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكان الرئيس الفلسطيني، أصدر مساء أمس الجمعة، مرسومًا بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل، وجاء الإعلان في أعقاب استقبال الرئيس الفلسطيني لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، في مقر الرئاسة بـ«رام الله».

وقال عضو المجلس الثوري للحركة، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، في بيان، مساء أمس الجمعة، إن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تاريخية وهامة لطي صفحة الانقسام الذي استمر 13 عاما، ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الوحدة والشراكة.

وأضاف «القواسمي»، أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارا وطنيا عميقا لمناقشة كافة التفاصيل.

من جانبها، رحبت حركة «حماس» مساء أمس الجمعة، بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة.

وأكدت «حماس»، في بيان صحفي، على حرصها الشديد على إنجاح الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

ميدانيا، أصيب شاب فلسطيني، مساء أمس الجمعة، برصاص الاحتلال في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وهرع أهالي البلدة لإنقاذ الشال الفلسطيني، لكن جنود الاحتلال اعتقلوه ونقلوه بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى مستشفى «بلنسون» في الأراضي المحتلة عام 48، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».