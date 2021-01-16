ميار الببلاوي تسجد في مطار القاهرة فور عودتها من أمريكا (صورة)

عادت الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي، إلى أرض الوطن، بعد رحلة علاج طويلة قضتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت «ميار» عبر صفحتها على «فيسبوك»: «اللهم لك الحمد كما ينبغ لجلال وجهك وجلال سلطانك وحشتونى أوى وكل الغاليين عليا اللي في أمريكا هيوحشونى»،

ونشرت الإعلامية المصرية صورة لها وهي تسجد في أرض مطار القاهرة فور عودتها من أمريكا بصحة جيدة، بعد رحلة علاج استمرت لوقت طويل.

ميار الببلاوي في أمريكا لتغير دعامة في القلب

سافرت ميار الببلاوي في نوفمبر الماضي إلى أمريكا لإجراء عملية تغيير دعامة بالقلب، وحينها نشر ابنها «محمد» صوراً لوالدته على سرير المرض عبر حسابها على «فيسبوك»، وعلق عليها قائلاً: «أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم»، وذلك دون أن يوضح طبيعة المحنة الصحية التي ألمت بوالدته.

ابن ميار الببلاوي ينفي إصابتها بفيروس كورونا

بعد نشر الصورة بأيام قليلة، انتشرت شائعة حول إصابة الإعلامية المصرية بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية، لينفي ابنها الشائعة عبر صفحاتها بالفيسبوك قائلا «من فضلكم ماما معندهاش كورونا، ولو عندها مش هخبي».

شائعة وفاة ميار الببلاوي

لتنتشر بعدها بأيام شائعة وفاة ميار الببلاوي، لتقوم هي بالرد على تلك الشائعة بنفسها عبر حسابها: «لا حول ولا قوة إلا بالله خلوني توفيت وكمان بالكورونا طب أقول إيه بس الناس دي بتعمل كده إزاي، حسبي الله ونعم الوكيل لمجرد يزودوا عدد المشاهدات واللايكات، ومش مهم إنهم يفولوا على الناس ولا إنهم يتعبوا نفسيته».

وأضافت «اللي فاكراه أنهم لما بيكتبوا كده على حد بيقابل وجه ربه أوام، وأنا مش خايفة من لقاء الله لاخوف ولا فزع من لقاء الله، ومن أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه بس بلاش في الغربة، ونفسي أشوف ابني وأمي حرام عليكم».

واختتمت ميار الببلاوي، كلامها بقولها «ادعولي أرجع بالسلامة بعد الحمد لله ما اتحسنت صحتي وجاية قريب، لله الأمر من قبل ومن بعد».