تفاصيل مصرع سيدة في حريق بمساكن شيراتون بالنزهة

لقيت سيدة مصرعها في حريق بمساكن شيراتون بالنزهة، وأتت النيران على محتويات شقتها، وأصيب 3 من جيرانها باختناق خلال محاولتهم السيطرة على النيران، وإنقاذ 3 من أسرتها من الموت.

وتبين من تحريات المباحث أن النيران شبت في الشقة خلال طهي السيدة للطعام، وساعد انتشارها في محتويات الشقة بعد امتدادها للمقاعد الخشبية والملابس، وفشلت ربة المنزل في النجاة، بسبب غلق نوافذ الشقة، ما تسبب في إصابتها باختناق، وحروق بالغة من من الدرجة الثانية.

بدأت الواقعة عندما فوجئ جيران المتوفية، بتصاعد أعمدة النيران من شقتها بالطابق السادس، فأسرعوا لإسعافهم، وإنقاذ من داخل الشقة، وتمكنوا من استخراج 3 من أبنائها سالمين، بينما عثر على السيدة فاقدة للوعي، من آثار الاختناق بالدخان، ونقل للمستشفى لإسعافها، واحتجزت داخل غرفة الرعاية المركزة، نظرا لسوء حالتها الصحية.

وأظهر التقرير الطبي وجود إصابات ناتجة عن تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة، فضلا عن تعرضها لاستنشاق كمية كبيرة من الدخان، ساهمت في إحداث أضرار بالغة في الرئة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد عدة ساعات متأثرة بإصابتها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية واستخدمت السلالم الهيدولكية في سيارات الإسعاف، ونجحت في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلي الطوابق العليا والمساكن المجاورة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة بالحادث، وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحادث، لمعرفة أسباب حدوثه.

وكلفت النيابة، المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحريق، واستمعت لأقوال 3 من شهود العيان، جيران المتوفية، الذين ساهموا في الحد من انتشار النيران حتى وصلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماده.