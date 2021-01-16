9 شروط لإعارة المعلمين للخارج بعد فتح وزارة التعليم باب التقدم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متمثلة في إدارة الإعارات، مؤخرا، عن فتح الباب أمام المعلمين والمعلمات الراغبين في التقدم للإعارات، للعام الدراسي المقبل 2021/2022، عن طريق ملء استمارة التقدم، حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

«الوطن» تستعرض شروط قبول التقدم للإعارة، لكلا من المعلمين والمعلمات:

1- يدفع المتقدم بطلب للإعارة الرسوم المقررة عليه.

2- استخراج المتقدم لشهادة طبية يعتمدها من خلال جهة رسمية، من أجل إثبات صلاحيته للسفر للخارج، والتأكد من أنه لا يُعاني من أي أمراض مزمنة.

3- المعلمات يتقدمن بإقرار موافقة على سفرهن للخارج، دون اصطحاب الأطفال، على أن تكون الموافقة سارية على مدار مدة الإعارة، بالإضافة إلى أن تذكر المتقدمة للإعارة داخل الطلب اسم المحرم إن وجد.

4- يجب أن يتمتع المتقدم سواء معلم أو معلمة بأخلاق عالية، ويكون حسن السير والسلوك.

5- لا يجوز للحاصلين على إجازة بدون مرتب التقدم للإعارة.

6- بالنسبة للوظائف التخصصية الإدارية والكتابية، يجب أن يكون آخر تقرير في آخر عامين «ممتاز»، وبالنسبة لوظائف التخصصية تعليم «كفء».

7- ينبغي ألا يزيد العمر للمعلمين وشاغلي الوظائف الإدارية والمكتبية والمالية والعمالية عن 50 عاما، أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني، بالإضافة إلى من يتقدم للتدريس باللغات الأجنبية، لا يزيد السن عن 56 عاما.

8- بالنسبة لمن يتقدم لتخصص تكنولوجيا تعليم، ينبغي عليه إرفاق صورة من قرار تعيينه مع الاستمارة.

9- على من يرغب من مُدرسي التعليم الفني الصناعي ويجيد التحدث باللغة الأجنبية سواء الإنجليزية أو الفرنسية بجميع التخصصات، أن يتقدم ببطاقة إعارة إلى الدول الناطقة بغير اللغة العربية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أول أمس الخميس، فتح باب التقدم للإعارات الخارجية، مؤكدة استلام جميع الأوراق المطلوبة من الراغبين في الإعارة للخارج، سواء معلمين أو معلمات، حتى يوم 28 من شهر فبراير المقبل.