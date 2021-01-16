«التعليم»: اليوم بداية إجازة منتصف العام الدراسي

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 تبدأ اليوم السبت، وتستمر لمدة 36 يومًا، على أن تنتهي الإجازة يوم السبت الموافق 20 من شهر فبراير المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء أمس الجمعة، من تدريس المناهج الدراسية لمختلف طلاب المراحل الدراسية على مستوى محافظات الجمهورية عن طريق التعلم عن بُعد «أون لاين»، لينتهي بذلك الفصل الدراسي الأول كاملا أمس الجمعة.

وأضافت «التعليم»، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكامل تم تأجيلها لما بعد 20 فبراير القادم، وهو موعد انتهاء إجازة منتصف العام، وأنها ستُعقد في ذلك الموعد حال استقرار أوضاع جائحة كورونا.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في نهاية شهر ديسمبر الماضي إغلاق المدارس على مستوى جميع محافظات الجمهورية حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية من الإصابة فيروس كورونا، وأنه تم استكمال تدريس المناهج الدراسية على مستوى جميع المراحل من خلال نظام التعليم عن بُعد «أون لاين».

كما أعلن أيضًا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تأجيل جميع الامتحانات لمختلف الصفوف الدارسية، سواء الامتحانات الورقية أو العملية أو الإلكترونية، حتى يوم 20 من شهر فبراير القادم، وأشار «شوقي» إلى أن المناهج الدراسية كاملة دون حذف أي أجزاء من المنهج.

«شوقي»: فكرة إلغاء الدارسة مستحيلة

وفي سياق متصل كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أن انخفاض الأعداد اليومية لكلا من الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا التي تُعلنها وزارة الصحة في بيانها الرسمي، سيساعد في عودة الطلاب من جديد إلى المدارس عقب يوم 20 من فبراير المقبل.

وتابع «شوقي»، أن فكرة إلغاء الدراسة مستحيلة ولم يتم طرحها إطلاقًا، بالإضافة إلى أن الوزارة وضعت بالفعل الكثير من السيناريوهات المحتملة وذلك من أجل استكمال العام الدراسي الحالي.