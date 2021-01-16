بالرغم من كورونا.. نجوم الفن يحتفلون مع درة بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة التونسية درة، بعيد ميلادها الـ 41 خلال الساعات القليلة الماضية، وسط حضور عدد من الفنانين وأصدقائها من خارج الوسط الفني.

وفاجأ هاني سعد، زوج الفنانة درة بإعداده فيديو لها يتضمن كلمات تحمل رسائل من المحبة والمباركة والتهاني بمناسبة عيد ميلادها من خلال أصدقائها وأسرتها في مصر وتونس وبعض الدول، والذي ردت عليه «درة» عبر حسابها بموقع انستجرام، تشكر زوجها ومن شارك في الفيديو، وقولها: أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر، شكرًا حبيبي وشكرًا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت أحتاجها.

وتابعت: شكرًا لكل من عايدني في هذا الفيديو وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان، أحبّكم نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا.

زوجها أعّد لها فيديو من مصر وتونس لتهنئتها بعيد ميلادها

وخلال الحفل الذي نظمته الفنانة درة، حضر عدد من النجوم أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، ورشا شيحة شقيقة هنا وحلا شيحة والتي ظهرت مع الفنان هاني شاكر في كليب أغنية «هو إنتِ لسه بتسألي؟»، وسلمى أبو ضيف، وشام الذهبي ابنة الفنانة آصالة، والفنانة مي نور الشريف.

حضر الحفل إلهام شاهين ومي نور الشريف

ويأتي هذا الاحتفال بعد نحو 30 يومًا من احتفال الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها الـ46 وسط انتشار فيروس كورونا، بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم يسرا، إلهام شاهين، هالة صدقي، المنتج جمال العدل، وآسر ياسين، والمخرجة إيناس الدغيدي.

وهو الاحتفال الذي أعلن بعده بعض الحضور إصابتهم بفيروس كورونا، على رأسهم «يسرا، وجمال العدل، وإيناس الدغيدي، ونيللي كريم» الذين خضعوا للعزل المنزلي وتلقي بروتكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.

وكان عدد من الفنانين أعلنوا رفضهم إقامة أي احتفالات بمناسبة عيد ميلادهم خوفًا من تفشي فيروس كورونا في الوقت الحالي منهم الفنانة إيناس مكي، ونجوى فؤاد.