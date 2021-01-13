تعرف على خدمة الدفع الإلكتروني من البريد المصري

منذ العام الماضي ظهرت الحاجة الملحة إلى الخدمات الالكترونية، وذلك للحد من التجمعات والزحام في المؤسسات الحكومية، خاصة مع وصول الموجه الثانية من كورونا المستجد، وظهرت تلك الخدمات، حيث أطلق مكتب البريد المصري خدمة الدفع الالكتروني من خلال بطاقات الخصم المباشر، وهي خدمة تتيح للمواطنين إجراء المعاملات المالية من خلال تكنولوجيا محدثة.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات المتنوعة والخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل خدمة الدفع الالكتروني «بطاقات الخصم المباشر» من مكاتب البريد.

خدمة الدفع الالكتروني من البريد

وتعتبر خدمة الدفع الالكتروني من البريد، من أهم الخدمات التي تربط بين أكثر من 100 مكتب بريد 24 ساعة يوميًا، تقبل بطاقات البريد المصري التعامل مع جميع ماكينات الصراف الآلي و نقاط البيع التي تحمل شعار فيزا و ماستر كارد و كذلك التسوق عبر الإنترنت تمكن بطاقات الائتمان الخاصة بالبريد المصري عملائه من الاستفادة بخدمات.

مميزات بطاقات الخصم المباشر من مكتب البريد

السحب النقدي محلياً او خارج جمهورية مصر العربية

الشراء محلياً أو خارج جمهورية مصر العربية

الاستعلام عن الرصيد

إصدار كشف حساب مصغر من ماكينة الصراف الآلي

التحويل الداخلي

دفع الفواتير

خدمة العملاء على مدار 24 ساعة

تقنية EMV لضمان عمليات شراء آمنة على الإنترنت

إصدار بطاقات إضافية على بطاقة الحساب الاساسية

يمكن ربط 3 حسابات إلى حساب العميل الأساسي

خطوات الحصول على بطاقات الخصم المباشر

ويمكن الحصول على بطاقة المدفوعات الحكومية من خلال الذهاب إلي أقرب مكتب البريد، ولا یتعین علی مقدم البطاقة أن یکون لدیه حساب لدى البريد المصري للتقدم بطلب للحصول علی بطاقة المدفوعات الحكومية.

شروط الحصول على بطاقة الخصم المباشر

أن يكون الحد الأدنى لعمر حامل البطاقة هو 16 عامًا،

رسوم البطاقة

وتبلغ رسوم إصدار البطاقة 10 جنيهات، و5 جنيهات عن كل معاملة.