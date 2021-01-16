«تنظيم الاتصالات» يتلقى 54 ألف شكوى من المستخدمين خلال 3 شهور

تلقى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، 54 ألفا و563 شكوى خلال الربع الرابع من العام 2020، مقارنة بعدد 51 ألفا 318 شكوى تم تلقيهم خلال الربع الثالث بزيادة قدرها 6%، بحسب التقرير الربع سنوي الرابع لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020)، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي أجهزة المحمول وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

طرق تلقى شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات

يتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم على مدار الساعة، عن طريق مركز الاتصال (155)، بالإضافة إلى وسائل اتصال إلكترونية قام الجهاز بإضافتها حديثاً لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل موقع الجهاز على الانترنت، وصفحات الجهاز على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب)، ما أسفر عن تلقى 54 ألفا و563 شكوى خلال الربع الرابع مقارنة بعدد 51 ألفا 318 شكوى تم تلقيهم خلال الربع الثالث بزيادة قدرها 6%، ويعد أهم ما جاء بالتقرير ما يلى:

وقال الجهاز فى بيان، تم تصعيد 54 ألفا و563 شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، تشمل: 15 ألفا و798 شكوى هاتف محمول، و25 ألفا و548 شكوى إنترنت ثابت، و11 ألفا و939 شكوى هاتف ثابت، و1278 شكوى أجهزة محمول.

وتابع البيان أنه تم تلقي 78% من الشكاوى من خلال مركز الاتصال (155)، و14% من خلال موقع الجهاز، و6% من خلال تطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب)، و2% من خلال صفحات الجهاز على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الجهاز إلى أنه تحسنت مؤشرات حل شكاوى المستخدمين خلال الربع الرابع، حيث ارتفعت نسبة حل شكاوى المستخدمين بعد التصعيد للجهاز لتبلغ 96% ، كما بلغ وقت حل الشكوى 218 يوما.

ارتفاع معدلات نجاح عملية نقل الأرقام

ارتفاع معدلات نجاح عملية نقل الأرقام بنسبة 95% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنسبة 86% في الربع السابق، حيث تم نقل 110 آلاف رقم بنجاح من مشغل إلى آخر في الربع الرابع 2020 مقارنة بعدد 54 ألف رقم في الربع الثالث 2020.