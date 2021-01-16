شوقي حجاب يخضع للعلاج من السرطان في المستشفى بعد تدخل وزيرة الصحة

أعلن الشاعر الكبير شوقي حجاب عن الأزمة الصحية التي يتعرض لها مؤخرا، والتي استدعت تدخل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ونقله إلى مستشفى وادي النيل، منذ خمسة أيام للخضوع لبرنامج العلاج وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة.

وأضاف «حجاب» لـ«الوطن» أنه يعاني من أحد أنواع السرطانات، و«تلقيت العلاج في الفترة الماضية، لكن نظرا لحدوث مضاعفات من العلاج، واستجابت الدكتورة هالة زايد وزيرة لطلبي، وانتقلت إلى مستشفى وادي النيل لتلقي العلاج»، موضحا أنه يخضع للفحص الطبي، والعلاج الهروموني، لكي يبدأ العلاج الإشعاعي بعد شهرين، ومن المرجح أن يخرج من المستشفى غدا لاستكمل العلاج من المنزل.

الترشح لجائزة الدولة التقديرية

وكان اتحاد الكتاب برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، قد أعلن في ديسمبر الماضي ترشيح الشاعر شوقي حجاب لجائزة الدولة التقديرية في الآداب لهذا العام.

يشار إلى أن شوقي حجاب شاعر ومخرج مصري، مولود في محافظة الدقهلية عام 1946، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالا خصبا وتراثا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

تعلم عروض الشعر على يد أبيه وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضا الإخراج بمعهد السينما ومارسه.

حصل على الثانوية العامة في القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية، ثم التحق بالمعهد العالي للسينما، واعتقل في عام 1964 بتهمة الشيوعية، وكتب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وكان من أوائل من أبدعوا عشرات الأعمال للأطفال في التليفزيون المصري، وابتكر شخصية «بقلظ» مع الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصيات «دقدق» و«كوكي كاك» وتألق في هذا المجال وتمّ تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال ومنها أغاني مسلسل «سكر وبنجر»، ومسلسل «نادي الأصدقاء»، وأغاني فيلم «العاشقة» ومسلسل «كوكي كاك»، وغيرها