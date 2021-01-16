وظائف شاغرة لحديثي التخرج في بنك CIB.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الإلكتروني عن حاجته لشغل عدد من الوظائف لحديثي التخرج، وجاء ذلك بهدف تعزيز نمو البنك في السوق وفي إطار خطة البنك التوسعية، بالإضافة إلى حرص البنك على خدمة عملائه بأفضل صورة واجتذاب عملاء جدد.

وتستعرض «الوطن» شروط ومتطلبات الوظائف على النحو التالي:

Payment Acceptance Sales Representative

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو في مجال ذي صلة.

- الخبرة: 0 - 2 سنوات من الخبرة في نفس المنصب أو منصب مشابه.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- إجادة مهارات التواصل والبيع والتفاوض.

Direct Sales Agent - Outsource

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو في مجال ذي صلة.

- الخبرة: 0 - 2 سنوات من الخبرة في مبيعات التجزئة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- إجادة المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

- إجادة مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.

Teller

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- الخبرة: 0 - 2 سنوات من الخبرة.

- إجادة مهارات التواصل ومهارات حل المشكلات.

- البراعة في استخدام البرامج الأساسية مثل المكتب والإنترنت والبريد الإلكتروني.

Telesales Agent - Outsource

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المجالات ذات الصلة.

- أن يمتلك المتقدم (0-2) سنوات من الخبرة في مبيعات التجزئة.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- إجادة المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

- إجادة مهارات البيع والاتصال والتفاوض الأساسية.

L&D Data Entry Processor - Outsource

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- أن يمتلك المتقدم (0-2) سنوات من الخبرة في مبيعات التجزئة.

HR Help Desk Agent

- الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 1-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- فهم جيد لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- امتلاك مهارات التواصل الجيد.

- حسن التخطيط والتنظيم.

ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف الدخول على موقع بنك CIB وملء استمارة التسجيل إلكترونيًا.