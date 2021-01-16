تفاصيل 5 وظائف متاحة بـ3 بنوك.. منها «القاهرة» و«البنك العربي»

إذا كنت من الباحثين عن فرصة عمل بالبنوك والمصارف سواء كانت حكومية أو خاصة، فإن هناك عددًا من الوظائف وفرّتها تلك الجهات للرغبين في وظيفة مصرفية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء سلسة الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة أبرز الوظائف التي أعلنت عنها بعض البنوك.

وظائف البنك العربي

نوه البنك العربي عبر حسابه الخاص على «Linkedin» عن حاجته لوظائف خالية للعمل لدى قسم المبيعات وهي، مدير مبيعات للقروض، ومندوب مبيعات للقروض، وذلك بفروع البنك في القاهرة.

تفاصيل الوظائف

- اذا كنت ترغب بالحصول على وظيفة مدير مبيعات مباشر للقروض الشخصية وقروض السيارات، فإنه يتوجب توفير عدد من الشروط والمؤهلاتن ومنها حصول طالب الوظيفة على خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وضع مماثل (حالي)، وخريج إحدى الجامعات ويجيد اللغة الإنجليزية وحسن المظهر.

- وإذا كنت ترغب في وظيفة مندوب مبيعات مباشر للقروض الشخصية وقروض السيارات، فإنه يتوجب توفير عدد من الشروط والمؤهلات ومنها خبرة من سنة إلى سنتين في نفس الوضع، وخريج إحدى الجامعات وإجادة اللغة الإنجليزية وحسن المظهر.

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر ADIB

ووفقًا لموقع التواصل الاجتماعي «Linkedin»، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي، أعلن حاجته لوظيفة خالية، وهي محلل مخاطر تكنولوجيا المعلومات للعمل لدى البنك بالقاهرة.

ووضع المصرف مجموعة من الشروط، من بينها أن يكون طالب الخدمة حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب أو الاتصالات، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في تكنولوجيا المعلومات أو تخصصات إدارة المخاطر المفضلة في الصناعة المصرفية، وخبرة لا تقل عن سنتين في منصب إداري مماثل وتجربة مع أدوات حوكمة تكنولوجيا المعلومات والمخاطر والامتثال (IT GRC).

ومن بين الشروط، الكفاءة في أمن المعلومات وإدارة المخاطر والتدقيق (سياسات وإجراءات وضوابط المخاطر / الأمن)، ومعرفة بعض عمليات وضوابط تكنولوجيا المعلومات وفهم أطر المخاطر والرقابة (CoBIT ،ISO ،ITIL والمخاطر القائمة على التدقيق)، وفهم قوي للتطبيقات والشبكات ونظام التشغيل ومفاهيم، ومخاوف أمن البنية التحتية الأساسية، واخيرًا مهارات تواصل كتابية وشفوية نموذجية باللغتين الإنجليزية والعربية.

وظائف بنك القاهرة

ونوه بنك القاهرة عبر حسابه الخاص على موقع «لينكدإن» عن حاجته لعدد من الوظائف، وهي:

- مدير علاقات لعملاء ثروة

يجب أن يكون مقدم الطلب والراغب في الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها، وخبرة لا تقل عن سنتين في إدارة العلاقات (إدارة الثروات) وبيع المنتجات المالية في أحد البنوك الرائدة.

ومن بين الشروط، أن يكون سجل المتقدم للوظيفة حافل في إدارة العلاقات والمبيعات، ويجيد إتقان اللغة الإنجليزية ومهارات تواصل ممتازة، إضافة إلى مهارات التفاوض والبيع.

- وظيفة خدمة عملاء

وأتاح البنك لحديثي التخرج فرصة للعمل به من خلال وظيفة خدمة عملاء، والتي نوه عنها عبر حسابة الرسمي على موقع "لينكدإن".

الشروط والمؤهلات المطلوبة

أن يكون المتقدم على الوظيفة حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في (التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد والتمويل)، وحسن المظهر، ولديه مهارات تواصل وتفاوض جيدة، وأخيرًا إتقان اللغة الإنجليزية.