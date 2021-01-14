التخطيط: صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة الأحد المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة كانت سباقة في دعم الاقتصاد على عدة مستويات، إذ ساندت القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، التي اهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من دعم العمالة غير المنتظمة، بواقع 2 مليون و260 ألف عامل، الأحد المقبل، موضحة أن الدولة ستنفق على هذه المبادرة في مرحليتها نحو 6 مليارات جنيه، واستفاد منها حوالي 3.9 مليون مواطن في المرحلتين، موضحة أن كل مستفيد سوف يحصل على رسالة بموعد صرف المنحة الخاصة به.

فئات مستبعدة

وأضافت «السعيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، الخميس، أنه تم استبعاد العديد من الفئات مثل الموظفين، ومن يحصلون على دعم من الدولة مثل «تكافل وكرامة»، أو أسماء المتوفين، مشددة على أن الدولة مهتمة باستمرار عجلة الاقتصاد، مع الحفاظ أيضا على صحة المواطن، لأن العالم سوف يعاني لفترة طويلة من مسألة توقف عجلة الاقتصاد، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري متنوع.

بروتوكول لدعم العمالة العائدة من الخارج

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الوزارة وقعت بروتوكولا لدعم العمالة العائدة من الخارج، بالتنسيق مع وزارة الهجرة، وتم الحصول على معلومات عن العمالة العائدة من الخارج بسبب فيروس كورونا المستجد، ومعرفة المهارات التي لديهم، للاستفادة منهم وفقا لتخصصاتهم، والمحافظات الموجودين فيها، لافتة إلى أن العمالة بينهم تخصصات مهمة، والدولة تعمل بشكل كبير على ربط كل التخصصات بسوق العمل.

تغيير منظومة التعليم

وأوضحت، أن منظومة التعليم تتغير في مصر لكي تناسب سوق العمل، حيث تفتتح وزارة التعليم العالي كليات لمجالات جديدة، مثل الكليات التكنولوجية والمجتمعية، وهناك برامج لتدريب طلبة المعاهد والدبلومات في المصانع، لكي يحصلوا على الخبرة، إضافة إلى ضمان فرصة عمل لهم، مشددة على أهمية تخفيض نسبة البطالة في المجتمع.