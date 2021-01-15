وفد التخطيط لتطوير المحليات يزور محافظة الغربية

توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بمشروع تطوير المحليات إلى محافظة الغربية لمتابعة خطوات المشروع بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للمحافظات كافة بشأن عملية تطوير المحليات وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير وميكنة الخدمات.

وتابعت السعيد أن الوزارة تسعى من خلال المشروع لتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين كافة للتيسير على المواطنين عملية الحصول على الخدمات إلى جانب تدريب العاملين على آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيارة شهدت عقد اجتماعًا مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لعرض مؤشرات الأداء للمحافظة وكيفية ضبط مؤشر المتحصلات المالية للمحصلين الخارجيين.

وتابع عزي أنه تم عقد اجتماعًا آخر بمدينة قطور لمتابعة مستوى التدريب على التطبيقات والمقرر الانتهاء منه نهاية الشهر الحالي، وسيتم بدأ العمل في الديوان العام خلال الشهر القادم.

وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات، والعميد مهندس أحمد طعيمة المسؤول عن متابعة العمل بالمحافظة.