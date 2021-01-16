البابا يلتقي الأقباط العاملين بالكويت عبر زووم (صور)

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التقى عبر تطبيق zoom على شبكة الإنترنت مع الأقباط العاملين في الكويت والمتواجدين في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدولة الكويت، وألقى البابا عليهم كلمة مناسبة.

الأنبا أنطونيوس شارك في اللقاء

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه شارك في اللقاء الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس.

وعقد البابا تواضروس اللقاء لمتابعة الخدمة هناك، من مقر إقامته في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي في محافظة البحيرة، الذي دشن فيه صباح اليوم السبت الكاتدرائية الجديدة بالدير، حيث تم تدشين المذبح الرئيس في الكاتدرائية على اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بينما حمل المذبح البحري اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا باخوميوس وتلميذه القديس تادرس.

البابا يدشن كاتدرائية بالبحيرة

وهذه المرة الثانية التي تجرى فيها صلوات تدشين بيد البابا تواضروس الثاني، داخل الدير الذي اعترف به المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسميا في 2014م، حيث كانت المرة الأولى في شهر فبراير من عام 2018 ودشن خلالها البابا كنيسة الدير الأثرية وكنيسة الرهبان.

ودير القديس مكاريوس السكندري في جبل القلالي، يقع في منتصف المسافة بين مدينتي دمنهور والسادات بالقرب من قرية الكفاح، مديرية التحرير، بمحافظة البحيرة وهو مقام على مساحة نحو 40 فدانا في منطقة متوسطة بين منطقتي تل حجيلة وتل عريمة وازدهرت الحياة الرهبانية في هذه المنطقة ما بين القرنين الرابع والثامن الميلادي ونظرًا للامتداد الزراعي العشوائي عانت المنطقة كثيرًا وأعاد الحياة الرهبانية إلى المنطقة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس الانبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي.