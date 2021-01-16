رفع المناعة والالتزام ببروتوكول الصحة أهم توصيات «مؤتمر كورونا» بمطروح

اختتمت فعاليات المؤتمر الطبي الأول في عام 2021 والذي نظمته مديرية الصحة بمطروح واستمر على مدار يومين تحت عنوان «الكورونا من الألف إلى الياء»، ‏تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.

واستعرض المحاضر الدكتور محمد عبد الحكيم النادي، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني، عضو اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا في وزارة الصحة، على مدار يومين، آخر مستجدات فيروس كورونا وكيفية التعامل مع الفيروس من خلال طرق الوقاية الصحية أو باتباع أفضل سبل العلاج، شارحا آخر ما تم الوصول إليه بخصوص المصل الوقائي للفيروس.

وقال الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، فى تصريح خاص لـ«الوطن» إن المؤتمر الطبي يعد مؤتمرا علميا وتدريبيا للأطباء في مطروح حول جائحة «كوفيد - 19»، حيث أوصى بأهمية التركيز على بروتوكول العلاج الموثق من اللجنة العلمية في وزارة الصحة وعدم الحياد عنه، إلا في الحالات التي تستجيب للعلاج، طبقا لخطورة الحالة، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل الأيدي باستمرار، لمنع وتقليل فرص انتشار العدوى، وتحسين مناعة الجسم من خلال الالتزام بالحصول على قسط كاف من النوم والمواظبة على تناول الأطعمة والمأكولات الطازجة لتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، وتوجيه الأولوية في الحصول على التطعيم المنتظر لأفراد الطاقم الطبي لكونهم خط الدفاع الأول وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومرضى السرطان والأمراض المناعية، وضرورة تضامن جميع الأطباء في مختلف التخصصات في مواجهة فيروس كورونا سريع الانتشار ذو القدرة العالية على التطور والتحور.

وأكد ‏مقرر المؤتمر ال‏دكتور ياسر همام بركات استشاري الأمراض الصدرية أن المؤتمر شارك فيه ما يقرب من أربعين طبيبا من أطباء مطروح في جميع التخصصات الطبية، وأقيم في أحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح، بحضور قيادات من مديرية الصحة بمطروح ومديري مستشفيات الصدر والحميات في مرسى مطروح الحاليين والسابقين ولفيف من الأطباء في مختلف التخصصات البشرية والصيادلة واستشاري الأشعة.

ولفت أن المؤتمر أجاب على جميع التساؤلات الخاصة بالأطباء حول فيروس كورونا المستجد، مما يعكس دور هذه اللقاءات العلمية التي تفتح الأبواب أمام الأطباء للعلم والتعلم والعمل بنظام الفريق وروح التعاون لصالح المرضى.