وفاة أستاذ بـ«طب طنطا» متأثرا بإصابته بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، اليوم، وفاة الدكتور محمد نبيه الغريب، رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا سابقًا، والأستاذ المتفرغ بالكلية حاليًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ودُفن الجثمان بمقابر العائلة طبقًا للإجراءات الوقائية المتبعة في هذه الحالات.

ونعت جامعة طنطا ونقابة أطباء الغربية، فى بيان لهما اليوم السبت، الطبيب الراحل، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكان الطبيب الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا، متمثلة فى ارتفاع في دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وجرى أخذ عينه طبيبة منها وجاءت النتيجة إيجابية، وتم عزله وتدهورت حالته الصحية، إلى أن وافته المنيه .

في سياق آخر، وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور هشام شيحة مدير المستشفيات العامة بالتنسيق الكامل، مع الدكتورة هيام أبوحمر مديرة الطب العلاجي، لتشكيل لجان للإشراف على عمليات توريد تانكات الأكسجين بالمستشفيات، وحصر الكميات المستحقة، حفاظًا علي حياة مرضى العنايات الفائقة والمتوسطة وأقسام العزل من مصابي فيروس كورونا اللعين.

كما شدد وكيل وزاره الصحه في توجيهاته إلى مديري الإدارات الصحية ومديري مستشفيات العامة، بضرورة حصر أعداد المصابين وكميات الأكسجين المورده داخل التانكات الرئيسية حفاظا علي الصالح العام خلال فترة أزمه جائحة كورونا.

وكشفت الدكتوره نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية، تخصيص 42 فريقًا لمتابعة الحالات البسيطة تليفونيًا، و28 فريقًا للمتابعات المنزلية للحالات الأكثر خطورة، بإجمالى 70 فريقًا على مستوى المحافظة.

وأشارت «مازن» إلى دعم اعضاء الحملة بأجهزة تابلت لتسجيل البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس الأكسجين وأجهزة قياس درجة الحرارة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس.