«الطرق والكباري» تنفذ 35 مشروعا بـ1.7 مليار جنيه في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندسة سلوى سامي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق «الزقازيق - أبوحماد - العباسة»، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 35 مشروعاً بالقطاع بنطاق المحافظة بطول 174.6 كم وبتكلفة مليار 706 مليون جنيه، بهدف الوصول إلى بنية تحتية سليمة، ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد «غراب» أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بقطاع الطرق، والذي يُعد شرياناً من شرايين التنمية الاقتصادية، باعتباره أحد العوامل المهمة لدفع عملية التنمية المستدامة، وتنشيط حركة التجارة الداخلية.

وطالب محافظ الرشقية الشركات المنفذة للمشروعات بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، بهدف الوصول الي بنية تحتيه سليمة لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين ، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

و‏من جانبها، أوضحت المهندسة سلوي سامي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بمحافظة الشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق «الزقازيق / أبوحماد / العباسة»، بنطاق مركزي الزقازيق وأبو حماد بطول 24 كم، وبتكلفة 99 مليون و800 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 %.

وأشارت رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق ، حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة بنسبة 80%، وكذلك الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية على مسافة 4 كم وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.