هالة صدقي عن شكر طليقها لها بعد قضية النسب: لا تعليق

رفضت الفنانة هالة صدقي التعليق على إشادة زوجها سامح سامي بموقفها الإنساني من والده بعد زيارتها له داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وتمكنها من توفير أكياس دم له لإنقاذ حياته، وذلك رغم إقامته لقضية نسب ضدها قبل أن تُحسم لصالحها.

وتواصلت «الوطن» مع هالة لمعرفة ردة فعلها عن حديث طليقها عنها، فاكتفت بالرد «لا تعليق»، إلا أنها أشارت إلى تلك الزيارة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت فيديو خلال نزولها إلى القاهرة رغم أنها تتواجد في شرم الشيخ مع أولادها، وعلقت عليه قائلاً، «لظرف طارئ وإنساني النزول إلى القاهرة والعودة في نفس اليوم، ده طريق شرم الشيخ، أكثر من رائع».

طليق هالة صديق يشكرها على الوقوف بجانب والده

وكانت تشير من خلالها حديثها التوجه إلى «حماها» زيارته بعد تعرضه لوعكة صحية شديد، وقد حرص سامح سامي، زوج هالة صدقي، على توجيه الشكر والتقدير لها، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزهة تكون أول واحدة عنده هي والولاد».

«مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.. طبعًا هي العظيمة أم ولادي هالة صدقي.. أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتي حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول»، هكذا تحدث عنها رغم المشكلات التي بينهما .

قضية نسب لأولاد هالة صدقي

وأنكر سامح سامي نسب أولاده خلال الشهور الأخيرة، إلا أن «صدقي» طالبت بتحليل dna للتأكد من صحة نسب أولاده له بعد المشاكل العديدة التى حدثت بينهما فى السنوات الخمس الأخيرة، ووصل الأمر إلى المحاكم، وطالبت الجميع بعدم الحديث في الأمر دون الرجوع إليها.

وانتهى النزاع القضائي بين هالة وزوجها لصالحها بشطب الدعوى المقامة ضدها بعد امتناع محامي زوجها من دخول قاعة المحكمة، حيث كتبت حينها عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: «أمس تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه القاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه، وتكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير».