وفاء عامر تطالب زوج هالة صدقي برد اعتبارها بعد تشكيكه في نسب أولادهما

طالبت الفنانة وفاء عامر، سامح سامي، زوج هالة صدقي، برد اعتبار الأخيرة بعد إهانته لها والتشكيك في نسب أولادها، وذلك بعد تدخلها لإنقاذ حياة والده المحتجز حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

لفتة إنسانية

وأعادت عامر نشر منشور سامح سامي الذي كشف خلاله الدور الإنساني لهالة صدقي في إنقاذ والده المريض، وعلقت عليه قائلة: «يعني إنسانة وبنت أصول يا سامح ومتتعوضش، يعني فنانة عظيمة وإنسانة عظيمة وأم أعظم، بحبك يا هالة وبحترمك يا كريمة الخلق يا بنت الأصول».

وأضافت في ردها: «ياريت أنت اللي تطلع تتكلم يا سامح مش حد تاني، وزي ما أهنتها رد اعتبار شخص لا يُعوض».

وكان سامح سامي قد فاجأ متابعيه بنشر منشور عن هالة صدقي، أمس الجمعة، كان نصه: «تخيلوا كدة لما يكون فيه مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده هي والولاد، مش بس كدة، قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة».

وتابع: هي العظيمة أم ولادي هالة صدقي، أشكرك جداً جداً لأنك أنقذتي حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول.

قضية نسب

وبدأ خلاف هالة صدقي مع زوجها حينما شكك الأخير في نسب أولاده، فأقام دعوى قضائية ضدها سرعان ما تقرر شطبها لعدم دخول محامي الزوج إلى قاعة المحكمة، حيث كتبت هالة صدقي حينها عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»: «أمس تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه القاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه، وتكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير».