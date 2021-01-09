ابنة عبلة الكحلاوي تطالب محبيها بالدعاء لها: بدعواتكم ستتحسن

دعت الدكتورة مروة ابنة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، محبيها بالدعاء لها في ظل علاجها من فيروس كورونا، مؤكدة أن والدتها ستكون بخير مع دعوات الصالحين من أبناء مصر والعالم الذين يكنون لها الاحترام والتقدير.

وأكدت مروة لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية لوالدتها ما زالت مستقرة في ظل تواجدها بالعناية المركزة بأحد مستشفيات العزل، وما تحتاجه الآن هو الدعوات الصادقة والصالحة من متابعيها، رافضة الإفصاح عن ملابسات الوضع بالكامل، باعتبار ذلك وصية عبلة الكحلاوي.

يذكر أن دكتورة عبلة الكحلاوي، تعرضت لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، نقلت على إثرها لأحد مستشفيات العزل.

وأكد الدكتور محمد الكحلاوي، شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوي، في تصريحات مسبقة لـ«الوطن»، أن الأطباء يتابعون حالتها الصحية بشكل مستمر، وأن صحتها بدأت تستقر إلى حد كبير وتحسنت خلال الساعات الماضية، مطالبا الجميع بالدعاء.

وخلال تصريحات تلفزيونية أكد محمد الكحلاوي أن شقيقته تعاني من بعض المشكلات في التنفس، لكنها لا تحتاج لأجهزة التنفس.

يذكر أن د. عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراة عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.

كما أنه شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد في مسجد المقطم أيضا.