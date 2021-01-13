أسرة عبلة الكحلاوي تكشف تطورات حالتها الصحية: «ربنا رأف بها»

كشف د. محمد الكحلاوي شقيق الداعية الإسلامية الشهيرة د. عبلة الكحلاوي، تطورات الحالة الصحية لها بعد إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها لإحدى مستشفيات العزل.

وقال «الكحلاوي»، لـ«الوطن»، إن الداعية الكبيرة بخير، وأفضل مما كانت عليه في البداية، والحالة مستقرة حتي الآن، وهناك تحسن رغم أنه بطئ إلا أننا نحمد الله على ذلك».

ووجه الشكر لكل أحباء الدكتورة عبلة الكحلاوي، والذين توجهوا لها بالدعاء طوال الأيام الماضية، قائلا: «الدعوات الصادقة من محبي الدكتورة عبلة وراء تحسن حالتها، ربنا رأف بها لأنها أم حنونة».

ونفي شقيق الداعية الإسلامية الشهيرة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول وضع الدكتورة عبلة الكحلاوي على جهاز التنفس الصناعي، مؤكدا أنها «ليست بحاجة له، وهي بخير والحالة في تحسن، ونأمل أن تخرج قريبا من العناية».

يذكر أن عائلة الداعية الكبيرة، دعت محبيها للدعاء لها بأن يتم الله شفائها، بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل عدة أيام، وتدهورت حالتها الصحية ونقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة.

والدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وحصلت على الدكتوراه عام 1978 في الفقه المقارن وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

كما أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.