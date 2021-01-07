شقيق عبلة الكحلاوي بعد إصابتها بكورونا: عايزين حبايبها يدعولها

تعرضت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الدينية، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، نقلت على إثرها للمستشفى.

وقال الدكتور محمد الكحلاوي، شقيق عبلة الكحلاوي، إن الأطباء يتابعون حالتها الصحية بشكل مستمر.

وأضاف الكحلاوي لـ«الوطن»، أن حالة الدكتورة عبلة بدأت تستقر إلى حد كبير وتحسنت خلال الساعات الماضية، مطالبا الجميع بالدعاء قائلًا: «عايزين كل حبايبها وجمهورها الكبير يدعولها تبقى بخير، معانا ربنا إن شاء الله ونسأله الشفاء التام وتعود لعملها ودعوتها».

و تزخر السيرة الذاتية للدكتورة عبلة الكحلاوي بالعديد من الدرجات العلمية؛ إذ تخصصت في الشريعة الإسلامية، حتى حصلت على الماجستير في الفقه المقارن عام 1974، وحصلت على الدكتوراه بعدها بـ4 سنوات، في التخصص ذاته، كما تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.

والدكتورة عبلة الكحلاوي، من مواليد 15 ديسمبر 1948، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي، وشقيقة المداح الدكتور أحمد الكحلاوي، وقد التحقت بجامعة الأزهر بناء على رغبة والدها، وشغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية.

وشهدت الفترة الماضية إصابة عددا كبيرا من المشاهير بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، في موجته الثانية سريعة الانتشار، والتي تسببت في قفزات كبيرة في أعداد المصابين في العالم؛ إذ وصل عدد الوفيات نحو 1.8 مليون ضحية، بالإضافة لأكثر من 83 مليون مصابا بالفيروس اللعين.